Stadtverband Leonberg Freie Wähler auf Verjüngungskurs

Im Rahmen einer geregelten Nachfolge legte der langjährige 1. Vorsitzende der Leonberger Freien Wähler, Wolfgang Schaal, jetzt sein Amt in jüngere Hände. Seit 42 Jahren ist der 72-Jährige Mitglied in dem überparteilichen Verein, davon die letzten zehn Jahre als Vorsitzender. „Der Erfolg der Freien Wähler in Leonberg ist auch sein Verdienst, und er war maßgeblich an der Erfolgsgeschichte der Stadt Leonberg beteiligt“, lobte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt. Er hatte anlässlich des Stabwechsels eine besondere Ehrung mitgebracht und verlieh Schaal die Ehrennadel in Gold des Landesverbandes der Freien Wähler.