Stadtseniorenrat Renningen Vom Enkeltrick bis zu fehlenden Wohnungen

An zahlreichen Orten sieht der SSR Handlungsbedarf, etwa im Renninger Freibad, wo es laut Geiger Beschwerden über die Situation im Duschbereich gebe. Dort fehle es etwa an blickgeschützten Duschkabinen und an einer behindertengerechten Kabine. Auch wünsche man sich angesichts zunehmender Hitze und Trockenperioden an zentralen Stellen einen Trinkwasserbrunnen. Dem Wunsch der Senioren nach Kennzeichnung von „Schwätzbänkle“ ist die Stadt inzwischen nachgekommen. Erst im November weihten der Bürgermeister Wolfgang Faißt und Ute Geiger eine solche Sitzgelegenheit am Ernst-Bauer-Platz ein.

Klausurtagung im Januar 2023

Im Januar wollen sich die SSR-Aktiven zu einer Klausurtagung treffen, um Schwerpunkte für ihre Arbeit zu setzen. So soll es unter anderem darum gehen, wie für Renningen benötigte Fachärzte gefunden werden können. Mehr geschehen müsste auch bei der behindertengerechten Umgestaltung von Bushaltestellen, bei der Aussegnungshalle auf dem Renninger Friedhof brauche es einen behindertengerechten Parkplatz.