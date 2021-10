Stadtradeln Leonberger Koordinator wirft frustriert hin

„Es ist erfreulich, dass wir auch in diesem Jahr wieder so erfolgreich waren“, haben die Bürgermeisterin Susanne Widmaier und der Erste Beigeordnete Martin Killinger bei der Abschlussveranstaltung in der Aula des Schulzentrums die Leistung gewürdigt.

Rutesheim liegt in Baden-Württemberg auf Platz 2 bei den geradelten Kilometern pro Einwohner (10 000 bis 50 000 Einwohner), bundesweit auf Platz sieben. Im Landkreis Böblingen liegt Rutesheim bei den Radler-Zahlen weit vor allen anderen Kommunen: Denn rund zehn Prozent der Einwohner haben beim Stadtradeln mitgemacht. Mit den 161 603 Kilometern schafft es Rutesheim im Ländle auf Platz 61 (von 546 gemeldeten Kommunen), bundesweit auf Platz 322 (von 2172 gemeldeten Kommunen). Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Viele Aktionen rund ums Stadtradeln

Alle Radler-Gruppen fanden ihren eigenen Rhythmus, jeder trat nach seinen eigenen Kräften in die Pedale. Die Altersspanne reichte vom Kleinkind bis zum rüstigen Senior. Sie sammelten Kilometer im Alltag, trafen sich zu Radtouren, nutzten Schul- und Arbeitswege. Viele sind durch das Stadtradeln auf ihr Zweirad umgestiegen und sind zum Teil auch dabeigeblieben. „Das ist genau, was wir uns wünschen“, sagte Susanne Widmaier bei der Abschlussveranstaltung in der Aula des Schulzentrums. Hier bekamen die Teams eine Dankesurkunde überreicht, und dank der Sponsoren von Kreissparkasse, Hagebau Bolay und Eldorado dürfen sie sich über Sach- und Geldpreise freuen.

Erneut das Stadtradeln koordiniert hat Günter Lehman von der Radabteilung der SKV Rutesheim. Er ist zufrieden: „Auch beim ADFC-Klimatest hat Rutesheim hervorragend abgeschnitten.“ Das funktioniere nur, weil die Stadt auf die Wünsche der Radler eingehe und Anregungen, wo es möglich ist, umsetze.

Gymnasium Renningen stellt das stärkste Team

RENNINGEN Fast 160 000 Kilometer – genau: 159 304 – haben insgesamt 689 Radfahrer und 27 Teams bei der Aktion Stadtradeln für Renningen „erstrampelt“. Der Bürgermeister Wolfgang Faißt dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und beglückwünschte sie zu dem herausragenden Ergebnis, das im Vergleich zum Vorjahr erneut eine große Steigerung bedeutet. 2020 waren es 126 645 Kilometer. Der stets stärkste „Konkurrent“ Rutesheim, der sonst immer mit Abstand vorne lag, hatte mit 161 603 Kilometer gar nicht so viel mehr gesammelt – wohlgemerkt bei etwa 8000 Einwohnern weniger. Insgesamt belegte Renningen unter den 20 teilnehmenden Kommunen im Kreis Böblingen damit erneut den zweiten Platz.

Nach einer Präsentation der Ergebnisse überreichte Bürgermeister Faißt den aktivsten Stadtradel-Teams und Einzelradlern ihre Urkunden und Preise. Besonders freute er sich über die Teilnehmer der jungen Generation, darunter das Gymnasium, das mit 24 327 erfahrenen Kilometern das stärkste Team im Landkreis Böblingen bildete.