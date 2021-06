Auf dem Programm des Stadtradelns stehen auch öffentliche Touren. So findet zum Auftakt des diesjährigen Stadtradelns am Dienstag, 29. Juni, wieder eine gemeinsame öffentliche Radtour statt, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Der Treffpunkt ist an der Sporthalle Bühl I, Robert-Bosch-Straße 51, auf dem Rundweg rund um die Stadt.