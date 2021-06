Stadtradeln in Rutesheim Eine Stadt tritt mit Überzeugung in die Pedale

Mitmachen können alle

Am Dienstag, 29. Juni, fällt der Startschuss. „Das wichtigste Ziel aber ist, dass möglichst viele mitmachen und Freude am Fahrradfahren haben“, sagt der Erste Beigeordnete, Martin Killinger. Dabei gilt es, einige Regeln zu beachten. Die Stadt hat den Aktionszeitraum von Dienstag, 29. Juni, bis Montag, 19. Juli, gewählt. In dieser Zeit sammeln die teilnehmenden Teams jeden Kilometer, den sie privat oder beruflich mit dem Rad zurücklegen, und melden das Ergebnis. Mitmachen kann jeder, vom Kleinkind bis zum Rentner, als Privatperson, Schule, Gremium, Verein oder Firma.