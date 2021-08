Stadtradeln im Landkreis Rutesheim schafft 161 000 Kilometer

Landkreis Böblingen - Es ist ein freundschaftlicher Wettstreit zwischen den Kommunen, der bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln ausgetragen wird. Doch in den Rathäusern im Kreis Böblingen schaut der eine oder andere schon ganz genau auf die Ergebnisse. Besonders groß dürfte auch in diesem Jahr wieder die Freude in Rutesheim gewesen sein. Die Stadt hat sich erneut die Krone in der Kategorie „fahrradaktivste Kommune im Kreis Böblingen“ aufgesetzt. 161 000 Kilometer sind im dreiwöchigen Aktionszeitraum zusammengekommen. Das entspricht 14,7 Kilometer je Einwohner.