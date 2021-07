Stadtplanung für Weissach Siegerentwurf für die neue Ortsmitte gekürt

Auch der Strudelbach soll nach den Vorstellungen des Stuttgarter Planungsbüros künftig in der Weissacher Ortsmitte wieder sichtbar fließen: „Der Bach“, so ist aus den Plänen zu entnehmen, „wird nördlich der Bachstraße an die Oberfläche geholt und stellt ein wichtiges verbindendes Element dar, das wesentlich zur Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum beiträgt.“ Der Planungsentwurf sieht außerdem einen Neubau für gemischte Nutzung am Ostrand des Marktplatzes vor.

Verkehrsführung passt noch nicht

Noch nicht ausgereift erscheinen den Juroren die im Siegerentwurf angedachten Lösungen für die viel befahrene Ortsdurchfahrt: „Die Führung der L 1177 wurde verändert und schafft Gestaltungsflächen in der östlichen Hauptstraße, die positiv genutzt werden.“ Die Vorteile der vorgeschlagenen Einbahnrichtungen in der Gartenstraße, Pfarrstraße und Hirschstraße seien jedoch „nicht erkennbar“. Zudem ergeben sich, so kritisieren die Jurymitglieder, Nachteile für die Busführung.

Die fünf Planungsbüros waren innerhalb einer sogenannten Mehrfachbeauftragung engagiert, die Entwürfe zu entwickeln. Anders als bei einem klassischen Planungswettbewerb werden bei einer Mehrfachbeauftragung alle beteiligten Unternehmen voll honoriert, in diesem Fall mit jeweils 21 500 Euro. Auf dem zweiten Platz landete das Stuttgarter Landschaftsarchitekturbüro Glück. Die Juroren bescheinigten diesem Vorschlag, „eine sehr gute Grundlage für eine weitere Entwicklung“ zu sein. Weniger überzeugend erschienen ihnen die Pläne der anderen drei beauftragten Büros.

So geht es weiter

Wie geht es nun weiter? „Als Nächstes wird der Siegerentwurf als Empfehlung in den Gemeinderat gehen“, erklärt Stefanie Ruoff. Bevor es aber zu einer endgültigen Entscheidung kommt, sollen die Ratsmitglieder in einer Klausurtagung detailliert erneut über dem Siegerentwurf brüten. Erst danach soll er der Ausführungsplanung zur Verfügung stehen. Der genaue weitere Zeitplan steht freilich momentan noch nicht fest: Bis klar ist, ob der Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) Rathauschef in Weissach bleibt oder Oberbürgermeister in Esslingen wird, liegt erst einmal alles auf Eis.