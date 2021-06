Stadtparksee in Leonberg Der Wasserstand steigt wieder an

Als Erstes wurde der Sprudler im Stadtpark abgestellt, weil die Vorfluter große Risse aufwiesen, in denen das Wasser versickerte. Inzwischen haben die Mitarbeiter des zuständigen städtischen Fachamtes die Lecks lokalisiert und verschlossen. Auch wurden die gefundenen Risse abgedichtet. Mit Erfolg, denn der Wasserstand des Stadtparksees ist inzwischen wieder angestiegen. In den vergangenen 14 Tagen sind es nach den Erkenntnissen der Stadtverwaltung rund 20 Zentimeter gewesen. Zusätzlich wird der See von einer unsichtbaren Quelle gespeist. Für die Tiefgaragen der benachbarten Hochhäuser gibt es ein Drainagesystem, das Grundwasser ableitet. Das floss bisher in den Gully, wird aber nun umgeleitet und speist den See.