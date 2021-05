Stadtpark Leonberg Der Trampolin-Spaß muss bis Juni warten

Da bliebe also nur die Vermutung. „Möglich wäre zum Beispiel Verschleiß, denn die Trampoline werden rege genutzt. Die hohe Belastung durch Kinder in Zeiten der Pandemie könnte die Trampoline zu sehr beansprucht haben“, sagt Küster. Die unachtsame Nutzung könnte ein weiterer Grund sein. „Wenn nämlich zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Trampolin spielen, ist das Spielgerät überlastet. Sollte das zu oft vorkommen, kann es kaputtgehen.“ Möglich wäre auch, dass die Trampoline bewusst zerstört wurden. „Dann sprechen wir von Vandalismus“, sagt Küster.

Leider komme es in jüngster Zeit immer häufiger vor, so der Pressesprecher, dass Spielplätze und deren Geräte in Mitleidenschaft gezogen werden. Das wiederum sei mit der gestiegenen Frequenz in im vergangenen Jahr zu erklären. „Teilweise ist das Aufkommen auf dem Spielplatz seit der Pandemie sogar bis zu zweieinhalb Mal so hoch, als üblich“, so Sebastian Küster. Daran lasse sich erkennen, wie wichtig die Leonberger Spielplätze – gerade in Pandemie-Zeiten – für die Jüngsten doch seien.

Grundsätzlich würden die Spielplätze in Leonberg und den Teilorten mindestens einmal pro Woche überprüft werden. Bei dieser Gelegenheit wird auch der liegen gebliebene Müll eingesammelt. Alle drei Monate gibt es zudem eine erweiterte Kontrolle. Einmal im Jahr überprüft etwa der TÜV in Form einer Hauptuntersuchung, ob entsprechende Vorgaben erfüllt werden.