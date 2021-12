Stadtkirchen-Pfarrer Peter Hartmann gestorben

Psychotherapie oder kirchliche Laufbahn? Das war lange offen

Geboren wurde er als Ältester von fünf Geschwistern 1946 in Waiblingen. Theologie studiert hat Hartmann von 1966 bis 1972 in Tübingen, Marburg und Zürich. Im Anschluss absolvierte er noch ein Psychologiestudium. Eine kurze Zeit lang war offen, ob Peter Hartmann eine kirchliche Laufbahn einschlagen oder sich beruflich in Richtung Psychotherapie orientieren würde. Drei Jahre lang, von 1976 bis 1979, füllte er die Position eines „Psychorepetenten“ am Stift aus, danach war er acht Jahre lang Pfarrer an der Mauritiuskirche in Reutlingen-Betzingen, bis er 1987 nach Leonberg kam.