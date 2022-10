Stadtkirche Leonberg Noch ein weiter Weg bis zur neuen Orgel

„Es ist das erklärte Ziel, dass die neue Orgel im Jahr 2026 eingeweiht wird und zum ersten Mal in den ehrwürdigen Mauern der Stadtkirche erklingt“, sagt Kirchenmusikdirektor Attila Kalman. Doch warum erst 2026? Als Erstes muss natürlich alles finanziert sein. Ein weiterer Grund ist, dass vor einem Orgeleinbau die Stadtkirche renoviert werden muss. Die letzte groß angelegte Erneuerung fand von 1962 bis 1965 statt. Elektrik und Beleuchtung müssen erneuert werden. Die Bänke brauchen eine Auffrischung. Wertvolle Kunstgegenstände, vor allem der barocke Hochaltar und die Kanzel, müssen restauriert werden.

Umfangreiche Sanierung der Stadtkirche nötig

Außerdem wird die zweite Empore, auf der heute die Orgel steht, abgebaut, damit das neue Instrument einen akustisch optimalen Platz auf der ersten Empore findet. Für die Innenrenovierung werden 800 000 Euro benötigt. Etwa die Hälfte dieser Kosten wird von der Landeskirche und vom Kirchenbezirk getragen. Auch ein Zuschuss des Denkmalschutzes wird erwartet. Hinzu kommt noch, dass am Kirchturm unter dem Rundgang der Turmbläser gravierende Schäden festgestellt wurden – Steine bröckeln ab.

Nach einer Bauberatung stehen für die Sanierung des Turmes geschätzte Kosten in Höhe von 945 000 Euro im Raum. Dabei hofft die Kirchengemeinde, dass sich die Stadt Leonberg – wie bisher üblich – an den Kosten der Sanierung des Kirchturms beteiligt. Gehört die Stadtkirche doch zu den ältesten Bauwerken der Stadt und prägt mit ihrem charakteristischen Turm das Stadtbild.

Inzwischen hat sich auch in Sachen neuer Orgel einiges getan. Kirchenvertreter und interessierte Bürger haben die drei infrage kommenden Orgelbaufirmen besucht. „Das waren spannende Einblicke in das diffizile und unterschiedliche Gewerke umfassende Bauen von Orgeln, das zu Recht als immaterielles Kulturgut gilt“, sagt Pfarrerin Heidi Essig-Hinze. Anfang August wurden Angebote von den drei Firmen eingeholt.

Orgelbauer stelle ihre Konzepte am 9. November vor

Die Instrumentenbauer müssen sich an ein striktes Budget halten. „Die Gesamtkosten wurden auf maximal eine Million Euro festgelegt“, erläutert die Stadtpfarrerin. Am 9. November um 18 Uhr findet eine öffentliche Veranstaltung mit allen drei Orgelbauern in der Stadtkirche statt. Hier stellen sie dann vor, was ihre Orgel jeweils beinhaltet und zu bieten hat. „Es wird eine Universalorgel mit einer Mischung aus Barock und Deutscher Romantik sein, nachdem wir eine im Stil der Französischen Romantik in der katholischen Johanneskirche haben“, sagt Kalman. Sie werde 40 Register und rund 3000 Pfeifen haben. Ausgestattet wird sie mit einer sogenannten Englischen Trompete.

Insgesamt benötigt die Stadtkirchengemeinde noch 430 000 Euro für das Orgel-Projekt. „Nur wenig mehr als die für die Auftragsvergabe benötigte Summe ist bisher zugesagt – deshalb hoffen und wünschen wir uns, dass nicht zuletzt ortsansässige Firmen einen zusätzlichen Beitrag leisten, um das großartige Projekt erfolgreich in Angriff zu nehmen und zeitnah zum Abschluss bringen zu können“, sagt Hannes Burgdorf.

Finanzierung der neuen Orgel

Veranstaltungen

Ein Orgelkonzert mit dem Leipziger Gewandhausorganisten Michael Schönheit findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Leonberg statt. Er gibt große Werke von Bach, Liszt, Schumann, Mendelssohn Bartholdy und Franck zu Gehör. Ein Konzert der Orgelschüler im evangelischen Kirchenbezirk Leonberg mit Werken aus verschiedenen Musikepochen rundet am Sonntag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche die Veranstaltungsreihe ab.

Spenden

Alle Infos rund um die Sanierung der Stadtkirche und die neue Orgel, einen aktuellen Spendenstand sowie die Daten des Spendenkontos gibt es auf www.ev-kirche-leonberg.de unter Kirchengemeinde Leonberg-Nord und Orgelprojekt Stadtkirche.