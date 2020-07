Stadtkernentwicklung Heimsheim Innenstadt nimmt auf dem Papier Gestalt an

Impulsprojekt für die Pforzheimer Straße

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Pforzheimer Straße soll dort entstehen, wo jetzt noch Autos parken. Dieses „Impulsprojekt“, wie es die Planer nannten, könnte Platz bieten für Geschäftsräume und ein Ladencafé im Erdgeschoss mit einer „Stadtterrasse“ für eine Freiluftbewirtung, eine Arztpraxis und bis zu sieben Wohnungen in den Obergeschossen. Die derzeitigen Parkplätze werden nach Norden verlegt. Überhaupt, so betonten die beauftragten Architekten, sollen durch die Neugestaltung der Innenstadt keine Parkflächen wegfallen. Sie werden teilweise nur an andere Stellen verlegt.