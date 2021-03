Stadtkernentwicklung Heimsheim Ein Eiscafé steht oben auf der Wunschliste

Architekt Robert Schneider sagte, dass von vielen Bürgern Lob dafür kam, dass sie genügend Zeit hatten, sich die Pläne, die öffentlich ausgehängt waren, in Ruhe anzuschauen. Sogar Kinder und Jugendliche hätten Feedback gegeben, berichtete Schneider und zeigte ein Bild mit einer selbstgemalten Eistüte. Zahlreiche Wünsche hat die Bevölkerung an das Stadtzentrum der Zukunft. Dazu gehören etwa ein autofreier Marktplatz und Schlosshof sowie mehr Grün in der Stadtmitte mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Spielflächen. Möglicherweise lasse sich dies im ehemaligen Schlossgarten eine öffentliche Grünfläche realisieren, so der Architekt.