Ob Bauen, Kaufen oder Mieten – der Weg zu den neuen vier Wänden ist oftmals auch ein steiniger. Bedarf an Wohnraum gibt es in Leonberg genauso wie in anderen Städten und Gemeinden auch. Orientierung, Beratung und Informationen rund um den Immobilienmarkt bietet deshalb die Leonberger Immobilienmesse.