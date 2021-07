Stadtführungen in Weil der Stadt Unterwegs mit Nachtwächtern und Co

Weil der Stadt - Die Weiler Nachtwächter Manfred Nittel und Gerd Diebold sind wieder in der Altstadt unterwegs. Am Freitag, 16. Juli, führen sie durch verwinkelte Gassen, vorbei an alten Fachwerkhäusern, auf einen noch begehbaren Teil der alten Stadtmauer bis zum „Roten Turm“. Wer etwas über die Geschichte der Keplerstadt im Mittelalter erfahren möchte, kommt bei der etwa zweistündigen Tour voll auf seine Kosten. Treffpunkt ist um 21 Uhr unter den Rathaus-Arkaden am Marktplatz. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder nichts.