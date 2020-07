Stadtführung Zeitreise in das alte Leonberg

Auf dem Rundgang lernen die Besucher auch den „Gottes-Wort-Klopferstein“ kennen, heute etwas unscheinbar in der Zwerchstraße zu finden. Dort wurden von den Buchbindern die Pergamentseiten der Bibel mit einem sechs Kilo schweren Hammer flach geklopft, bis sich der Buchrücken bog. Mit der Erfindung des Buchdrucks beginnt auch die Zeit der Universitätsgründungen, zum Beispiel 1477 in Tübingen. In der Oberamteistraße steht noch die ehemalige Universitäts-Zehntscheuer für die Tübinger Hochschule. Hier wurden Pacht und Zehntgelder gesammelt und verwaltet.

Das Zentrum weltlicher Macht

Weiter geht es zum mittelalterlichen Zentrum weltlicher Macht in Leonberg, dem Bürgerhaus, dem ersten Rathaus der Stadt in der Oberamteistraße/Ecke Marktplatz. Es steht direkt gegenüber dem zwischen 1460 und 1480 neu erbauten „Alten Rathaus“. Und nur wenige Meter weiter vor dem Steinhaus, am Oberen Tor der Stadtmauer, dem heutigen Schwarzen Adler, schließt Uwe Painke seinen Rundgang ab. Das Steinhaus ist auch eine mögliche Tagungsstätte des Landtags von 1457. Ob der Württembergische Landtag aber nun tatsächlich in der Burg oder im Steinhaus tagte, ist urkundlich nicht belegt, wahrscheinlicher ist wohl, dass er in der Burg abgehalten wurde. Immer eine Station bei einer Stadtführung wert sind bis heute beide historische Gebäude.