Stadtfest rund um den Marktplatz Weil der Stadt feiert Jahrhundertprojekt

Die Stadt hatte eingeladen und viele Menschen kamen – in der Altstadt brummte es am Wochenende. Musik an allen Ecken und Enden mischte sich mit den Gesprächen der Besucherinnen und Besucher. Vom Viehmarkt über den Spitalhof bis zum Marktplatz hatte die Stadt als Veranstalterin mit einem großen Programm für Unterhaltung gesorgt. Zahlreiche Gruppen und Vereine beteiligten sich mit Aktionen und Aufführungen. Vielerorts duftete es nach Grillwürsten, Popcorn und Waffeln. Die kleinen Besucher amüsierten sich auf dem Carlo-Schmid-Platz auf der Hüpfburg, der Miniatur-Eisenbahn oder beim Bullenreiten, während die Älteren ein kühles Getränk genossen, den Musikgruppen zuhörten oder sich die diversen Vorführungen anschauten.