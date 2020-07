Stadtentwicklungsplan Renningen Bürgerbeteiligung hält sich noch in Grenzen

Renningen - Wie sich Renningen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln soll, ob in Sachen Wohnen, Bildung, Natur oder Verkehr, das alles ist im Stadtentwicklungsplan festgehalten. In Renningen wird dieser unter dem Titel STEP 2040 gerade neu entwickelt, die Weichen für die Zukunft also neu gestellt. Trotzdem hielt sich die Beteiligung der Bevölkerung an dem Entwicklungsprozess bislang in Grenzen, was wohl der Corona-Pandemie geschuldet ist.