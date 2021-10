Stadtentwicklungsplan Die Richtung für Renningen steht fest

Die Basis bildet der FNP. Es handelt sich dabei um eine Art großen Stadtplan, der die komplette Ortschaft abbildet. Er zeigt an, der Name sagt es schon, „welche Flächen in welcher Weise genutzt werden – und genutzt werden dürfen“. Darauf sind also nicht nur existierende Baugebiete, Straßen, Wälder und Flüsse zu sehen, sondern auch zukünftige Straßen und Baugebiete, die vielleicht erst in Jahren oder vielleicht auch gar nicht entstehen werden. Umgekehrt heißt das: Wo im FNP eine Grünfläche angezeigt wird, darf auch nicht gebaut werden, bevor der Plan nicht geändert wurde. Es geht also in erster Linie um Dürfen oder Nicht-Dürfen.