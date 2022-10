Stadtentwicklung in Rutesheim Ministerin soll bei Energiewende helfen

An der Ecke Robert-Bosch-Straße/Bahnhofstraße soll in naher Zukunft ein neues Quartier mit etwa 250 Wohnungen entstehen. Mit dem Besuch knüpfte Susanne Widmaier neue und, wie sie hofft, auch einflussreiche Kontakte an oberster Stelle. „Ich wünsche mir, dass die Ministerin bei den entsprechenden Stellen ein gutes Wort für uns einlegt und uns bei der Energiewende einen Schritt weiter bringt.“ Aktuell geht es um den Rutesheimer Plan, nach dem Motto „Energie von hier, für hier“ auf der Südfläche des Lärmschutzwalls an der Autobahn 8 eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage zu errichten.