Stadtentwicklung in Rutesheim Jeder Vierte will mitreden

Ein Kompass für die Zukunft

In welche Richtung soll sich Rutesheim in den nächsten Jahren entwickeln? Was fehlt an Infrastruktur? Wie soll das Miteinander in der Stadt gestaltet werden? Darauf soll der Stadtentwicklungsprozess Antworten geben soll. 2007 wurde der erste Stadtentwicklungsplan verabschiedet. Darin waren kurz- und langfristige Ziele festgelegt, die den Entscheidungsträgern als Kompass für die Zukunft dienten. Inzwischen sind die meisten dieser Ziele erreicht. Etwa die Realisierung von Ortsumfahrungen, Sanierungen von Gebäuden im Ortskern, die Erschließung neuer Baugebiete oder der Übergang von der Gemeinde zur Stadt. Nun muss sich die Stadt auch mit der Frage beschäftigen, ob sie trotz der überaus großen Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbeflächen weiterhin expandieren will.