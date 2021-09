Stadtentwicklung in Renningen Stadt setzt Leitplanken für 2040

„Wir wissen alle, dass die Stadt unter einem großen Wachstumsdruck steht“, sagte am Dienstag Alfred Ruther-Mehlis vom IFSR bei der Vorstellung des Planentwurfs im Rathaus. „Dennoch will Renningen in der Zukunft nicht möglichst viele neue Bauflächen ausweisen.“ Die Folge wären, so der Stadtentwickler, unweigerlich „Wachstumsschmerzen“. Die Infrastruktur der Stadt würde überlastet, der Verkehr anwachsen. „Der Stadtentwicklungsplan ist deshalb bewusst auf moderates Wachstum eingestellt.“ Soll heißen: Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung – das gelte sowohl für Wohn- als auch für Gewerbegebiete. Außenentwicklung soll laut Step 2040 in „bedarfsgerechtem Umfang“ möglichst nur in Lagen stattfinden, die im Einzugsbereich der S-Bahn-Haltestellen liegen.