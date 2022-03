Stadtentwicklung in Leonberg Grünes Licht für Park in der City

Eine stolze Summe, meint Elke Staubach. Die Chefin der CDU-Fraktion stört, dass noch gar nicht feststeht, wie das Großprojekt Postareal einmal aussehen wird. „Es ist ja überhaupt nicht klar, wie das eine Grundstück an das andere andocken wird“, moniert die Christdemokratin.

Besser als Lagerfläche

Deshalb schlägt Staubach vor, dass die Fläche längs der Bahnhofstraße „ohne viel Tamtam“ einfach erst einmal mit einem Rasen überzogen wird, um die Vollendung des Postareals abzuwarten. Zur Not könnte der Bereich während der Bauphase des Postareals als Lagerfläche genutzt werden.

Nicht ganz so weit gehen will Axel Röckle. Doch statt einem aufwendigen Ausschreibungsverfahren schlägt der Fraktionschef der Freien Wähler vor, sich auf eine einzige Planung für den Stadtgarten festzulegen, um so Kosten zu sparen.

Wettbewerb wäre teurer

Christa Weiß (SPD) und Dieter Maurmaier (FDP) sind davon nicht begeistert. „Das ist ein wichtiges Gebiet in unserer Stadt und kein Baulagerplatz“, sagt der Liberale. Und auch der Baubürgermeister glaubt nicht, dass die Planung für solch einen zentralen Bereich billiger zu haben ist.

Die Alternative zur europaweiten Ausschreibung wäre ein Architektenwettbewerb, führt Klaus Brenner aus. „Doch über einen Wettbewerb kriegen wir es nie so günstig.“

Gemeinderat sagt ja

Zumal die Stadt jetzt mit Fördergeldern rechnen kann. Dafür sei aber Tempo angesagt. „Wir müssen in diesem Jahr planen, im kommenden Jahr bauen und 2024 abrechnen“, sagt der Ressortchef. Auch der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), der ohnehin das komplette Stadtzentrum grundlegend neugestalten will, wirbt für die Linie seines Baudezernenten.

Das sieht auch die Mehrheit des Gemeinderats so. Er hat jetzt grünes Licht für die internationale Ausschreibung gegeben. Die Zeiten, in denen der Bereich unterhalb des Eltinger Fußwegs aus unansehnlichen Erdhaufen bestanden hat, ist wohl bald vorbei.