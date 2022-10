Stadtbücherei Korntal-Münchingen Der Personalmangel hat Folgen

Personalmangel ist Dauerproblem

Die Bücherei ist laut der Stadtverwaltung nicht erst unterbesetzt, seitdem im Juli der auf ein Jahr befristete Vertrag der ausgelernten Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ausgelaufen ist. Das zeige das im vorigen Jahr erstellte Bibliothekskonzept deutlich, sagt die Leiterin des Fachbereichs Familie, Bildung und Soziales, Catharina Vögele. Aktuell würden die zwei Standorte mit 3,47 Vollzeitstellen betreut plus einer Auszubildenden und drei Aushilfen. Nach dem Positionspapier „Orte für Bildung und Begegnung – öffentliche Bibliotheken in Baden-Württemberg“ würden 0,33 Vollzeitstellen je 1000 Einwohner zugrunde gelegt – was für Korntal-Münchingen einen Soll-Personalbedarf von 6,60 Vollzeitstellen ergebe. Catharina Vögele sagt, Auszubildende seien keine volle Arbeitskraft, Aushilfen könnten nicht dazu beitragen, die Öffnungszeiten stabil zu halten.

Die Bücherei richtet ihren Tätigkeitsschwerpunkt künftig auf den Bereich Kinder und Familie aus. So sieht es besagtes Konzept vor. Das sei die wichtigste Zielgruppe, auch mit Blick auf die Leseförderung, sind sich Wiebke von der Foehr und Catharina Vögele einig. „Lesen ist enorm wichtig, und Sprachförderung zahlt sich aus“, so Vögele. Insofern sei die Bücherei auch eine Bildungseinrichtung. Im Grunde geht es darum, Kinder und Jugendliche, die bisher nicht die Bücherei besuchen, so anzusprechen, dass sie kommen – „und am besten ihre Eltern mitschleppen“, sagt Wiebke von der Foehr und lacht.

Die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen fänden außerhalb der Öffnungszeiten statt. Noch sei es möglich, dass Kitagruppen und Schulklassen kommen, wenn die Bücherei zu hat, sagt Wiebke von der Foehr. Dieses Anliegen gehe im Zweifel auf Kosten der Öffnungszeiten. Was die Erzieher von der Bücherei erwarten, sei recht individuell, weiß die Leiterin. „Darauf geht man ein.“

Büchereien als sogenannter dritter Ort

Wiebke von der Foehr ist außerdem damit konfrontiert, dass Büchereien einem Wandel unterliegen: Längst kommen die Nutzer nicht mehr nur, um Bücher oder andere Medien auszuleihen. „Büchereien werden zunehmend zum sogenannten dritten Ort, zu Aufenthaltsorten“, sagt Wiebke von der Foehr. Entsprechend üppig muss das Angebot sein, zu dem etwa auch Internet, Tablets, Sitz- und Kaffeeecke und Veranstaltungen gehören. „Wir sind auch Dienstleister“, sagt die Leiterin und meint damit, dass sie Nutzer bei der Recherche unterstützt, bei Bewerbungen, beim Öffnen von E-Mails, beim Ausdrucken von Dokumenten – oder ihnen einfach mal ein offenes Ohr schenkt. „Unser Energiemessgerät ist gerade wieder gefragt“, sagt Wiebke von der Foehr und auch: „Aktuell kommt die Beratung etwas zu kurz.“

Die Unterschriftenliste liegt im Weltladen in Korntal und in den Büchereien bereit. Mitte Oktober, bei der Haushaltskonsolidierungsklausur, diskutiert der Gemeinderat auch über den Stellenplan.