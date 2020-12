Stadtbibliothek Heimsheim „Bitte zwei Krimis und eine Bohrmaschine“

Fördergelder aus Soforthilfeprogramm

Ermöglicht wurde die Leihbar mit Fördergeldern aus dem Programm „Vor Ort für alle“. Mit diesem Soforthilfeprogramm fördert der Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. „Primär geht es dabei um die Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken“, erklärt die Bücherei-Leiterin Tina Kühnle-Häcker. „Ziel ist es, Bibliotheken als ,Dritte Orte‘ auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten.“ Auch die Bundesregierung ist an der Förderung beteiligt.