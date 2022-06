Neue Umweltspur in Leonberg Das Verkehrschaos bleibt erst einmal aus

Am Neuköllner Platz knubbelt es sich ein bisschen, so wie immer halt, aber hier ist ja noch „normales Gebiet“. Hinter dem Leo 2000 in Richtung Altstadt wird es dann tatsächlich eng. Die rechte Spur ist nun für Autos tabu, sie ist leer. Links an der Ampel auf Höhe des Hallenbads staut sich der Verkehr.

Alles wie immer

Aber das ist auch sonst so. Denn bisher ist dort die linke Spur in die rechte gemündet. Nun wird die linke Bahn bis zur Einmündung der Steinstraße weitergeführt, dann wird es ohnehin wieder einspurig. Die Autos rollen langsam der Grabenstraße und dem Marktplatz entgegen. Eigentlich auch wie immer.

Zurück geht’s Richtung Leo-Center: Die linke Bahn, die zwischen der Lindenstraße und der Römergalerie den Autos bleibt, kann den Mittagsverkehr gut verkraften. Auf der daneben liegenden sogenannten Umweltspur herrscht gähnende Leere – in der Gegenrichtung übrigens ebenfalls.

Zwischenresümee: Zur Mittagszeit in den Ferien gibt es keine Probleme. Mal schauen, wie es in Richtung Feierabend aussieht.

17.28 Uhr: Einen ersten Hinweis, dass insgesamt weniger los ist als sonst, gibt es am Rewe-Parkplatz in der Römerstraße. Der ist üblicherweise um die Zeit immer voll. Jetzt sind jede Menge Plätze frei.

In der Römerstraße selbst und am Neuköllner Platz herrscht reger Betrieb, dieser Bereich gehört allerdings nicht zum Versuchsgebiet. Nach links geht es in die Eltinger Straße. Und da ist sie: eine Radfahrerin! Sie steuert Richtung rechts gelegene Umweltspur, erkennbar froh, dass es zu den Autos links von ihr genug Abstand gibt.

Kaum Radler unterwegs

Die junge Frau bleibt nicht allein: Kurz vor der Baumhaus-Sauna, die am Hallenbad über die Straße hineinragt, ist ein Mann mit Lastenrad unterwegs. Sein Ziel ist der Bioladen „Mutter Natur“, wie sich später herausstellt. Während die Autos an der Ampel warten müssen, kann der Lastenradler unbehelligt weiter Richtung Marktplatz strampeln.

Die Blechlawine reicht von Höhe Rathaus bis zur hoch gelegenen Sonnenkreuzung. Doch das ist um diese Uhrzeit auch ohne reduzierte Fahrstreifen normal. In der Gegenrichtung knubbelt es sich an der Ampel, wo es rechts in die Lindenstraße abgeht. Dass es hier in den Stoßzeiten eng werden wird, hatten schon im Vorfeld die Simulationen am Computer ergeben.

Richtung Leo-Center sind keine Radler unterwegs. Durch die komplett freie Umweltspur entsteht selbst bei den Autofahrern der Eindruck einer gewissen räumlichen Großzügigkeit. Zumal es rollt.

Fazit : Der erste Tag in der Praxis hat nicht das von einigen befürchtete Chaos gebracht. Aber es sind Ferien, der Verkehr war insgesamt mäßig. Und die Brennerstraße war am Dienstag noch nicht umgerüstet. In einer Woche könnte die Lage anders aussehen.