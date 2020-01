Stadt saniert Ortskern Merklingen soll so schön bleiben

Insgesamt könnten die Hausbesitzer dann 2,5 Millionen Euro bekommen. 60 Prozent davon zahlt das Land, 40 Prozent die Stadt. Für die Stadtkasse macht das also einen Betrag von einer Million Euro aus – allerdings verteilt auf die kommenden zehn Jahre. Die genauen Konditionen für Merklingen stehen zwar noch nicht fest. Ein ähnliches Sanierungsgebiet hat Weil der Stadt in der Vergangenheit aber zum Beispiel schon für die Altstadt der Kernstadt erlassen. Dort bekommen Hausbesitzer derzeit 25 Prozent ihrer Sanierungskosten ersetzt, bis zu einem Betrag von 25 000 Euro. Ein Abriss eines baufälligen Gebäudes wird in Weil der Stadt mit 25 000 Euro gefördert. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass vorab eine schriftliche Vereinbarung mit der Stadtverwaltung abgeschlossen wird. Das Programm will den Merklinger Ortscharakter erhalten, aber auch das Wohnen im Ortskern, auch das barrierefreie Wohnen, fördern.