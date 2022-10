Die Mutter von drei Kindern war der Besitzerin des Fahrzeuges zufällig am Morgen der Tat begegnet, als diese ihr Kind auch zur Bushaltestelle brachte. „Wir kennen uns, weil wir uns auch immer wieder auf dem Spielplatz begegnen. Sie war verzweifelt, da sie auf das Auto angewiesen ist“, schildert die Perouserin. Auf ihren Rat hin wendete sich die Geschädigte auch an die Polizei. „Diese Tat zeugt von großer Kriminalität, unvorstellbar, dass so etwas bei uns im Ort passiert.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand aus Perouse so etwas mache. „Bezeichnend ist, dass der Parkplatz, wo das Auto steht, am Rande des Ortes liegt, da fahren viele Leute vorbei.“