Zweiter Fall in Perouse

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Porsche mit ukrainischem Kennzeichen, der in der Waldenserstraße in Perouse geparkt war, mit einem „Z“ besprüht worden. Dieser Buchstabe sei laut Polizei vermutlich verwendet worden, weil es sich dabei um ein bekanntes Symbol der russischen Kriegsführung in der Ukraine handelt.