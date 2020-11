Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht möglich, die Veranstaltung in den Innenräumen durchzuführen. Dieses Mal gibt es nur einen Adventsverkauf im Freien, mit Hygienekonzept, dafür gleich an zwei Sonntagen. Der zweite Termin ist am 1. Advent. Eine Bewirtung ist allerdings nicht gestattet, gemeinsames Mittagessen und Kaffeekränzchen müssen ausfallen.