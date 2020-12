Squash-Unternehmer gibt auf Vor den Scherben des beruflichen Traums

So weit zu den Höhepunkten einer eineinhalb Dekaden währenden Ära, an die Patrick Gässler gerne zurückdenkt. Klar, auch bittere Niederlagen hat es in diesem Zeitraum einige gegeben – allerdings war keine so schmerzhaft wie jene, die das erfolgreichste Vaihinger Eigengewächs in diesem Jahr einstecken musste. Geschlagen hat den Schlacks diesmal kein Gegner mit einem Squash-Racket in der Hand, sondern das Coronavirus. Erst im Januar 2019 hatte die ehemalige Nummer 119 der Männer-Weltrangliste als Pächter den Squash-Tempel in Magstadt übernommen. Ein beruflicher Traum ging in Erfüllung. Nun, gerade einmal eineinhalb Jahre später, hat Patrick Gässler jenen aber auch schon wieder begraben müssen. Die Pandemie und die damit einhergehenden Auswirkungen haben alles zunichte gemacht.