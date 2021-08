Dann der große Schock, als der 57-Jährige erfuhr, was am 2. Juli nachts passierte. „Unbekannte haben zunächst versucht, in unsere Ausschank-Hütte einzubrechen, was ihnen nicht gelang. Vermutlich aus Frust haben sie zwei von drei Robotern, die zu dieser Zeit immer nachts gemäht haben, mutwillig zerstört“, so der Abteilungsleiter. „Ich war während meiner gesamten Vereinszeit noch nie so frustriert und sauer, ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann“.