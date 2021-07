Spvgg Warmbronn Thomas Hoene gibt den Vorsitz ab

Auseinandersetzung mit der Stadt

Geschätzt hat der 69-Jährige stets den Umgang mit Menschen. „Man kann sich nicht aussuchen, mit wem man in einem Verein zusammenarbeiten muss. Aber von jedem kann man etwas fürs Leben lernen“, sagt der vierfache Vater und neunfache Großvater. Als Vorsitzender habe er stets Menschen begeistern müssen. „Das war manchmal anstrengend, aber auch erfüllend“, findet er. Als sein größtes Ärgernis bezeichnet er die Auseinandersetzungen mit der Stadt, als diese 2015 auf dem Sportgelände eine Flüchtlingsunterkunft aufstellen wollte. „Das war unüberlegt, da wäre ein normaler Sportbetrieb nicht mehr möglich gewesen“, sagt er und erinnert sich an eine lautstarke Diskussion mit dem damaligen Oberbürgermeister Bernhard Schuler.

Es überrascht nicht, dass Hoene die Suche nach einem Nachfolger als sein schwierigstes Projekt bezeichnet. Als er zu Beginn des vergangenen Jahres bei einer Hauptausschusssitzung verkündete, sein Amt niederzulegen, löste er bei seinen Kollegen erst einmal eine Art Schockstarre aus. Nachdem sich dann herauskristallisiert hatte, dass zwei Schultern nicht ausreichen werden, um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, boten sich dann jedoch Alfred Thaler, der Chef-Organisator des Waldmeisterlaufes, und Saskia Küsell, die Abteilungsleiterin der Singfreu(n)de, an, im Tandem anzutreten.

30 Aktenordner vom Vorgänger

In der Mitgliederversammlung übergibt Thomas Hoene den Staffelstab offiziell an sein Nachfolger-Duo. Faktisch hat er bereits einen Großteil seiner Verantwortung übertragen, steht jedoch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung. „Ich habe ein gutes Gefühl bei den beiden“, freut sich Hoene. Er selbst habe damals 30 Aktenordner von seinem Vorgänger übernommen, seine Nachfolger hätten die wichtigsten Daten einfach in eine Cloud gestellt.

Die ersten Schritte in eine möglicherweise neue Ära sind bei der Spvgg Warmbronn gemacht. Und in einem Punkt blickt Thomas Hoene, der sich in Zukunft verstärkt um die von seiner Familie gegründete Bildungsstiftung kümmern will, sehr zufrieden auf seine Amtszeit: „Finanziell ist der Verein gut aufgestellt.“