Sprach-Kitas in Korntal-Münchingen Stadt hält an Sprachexpertinnen fest

Sie sei optimistisch, dass das Förderprogramm von Januar an weiterläuft, sagte Catharina Vögele, die Leiterin des Fachbereichs Familie, Bildung und Soziales der Stadt Korntal-Münchingen – auch mit Blick auf das neue „Kita-Qualitätsgesetz“: Es knüpft an das „Gute-Kita-Gesetz“ an, das ebenfalls zum Jahresende ausläuft und über das der Bund Milliarden Euro für Qualitätsverbesserungen in den Kitas ausgegeben hat. Weiteres Geld soll nun über das „Kita-Qualitätsgesetz“ fließen – mit Fokus auf Sprachförderung. Für weitere Qualitätsverbesserungen in den Kitas sollen die Länder in den kommenden zwei Jahren knapp vier Milliarden Euro erhalten. Allerdings herrscht auch in Korntal-Münchingen die Befürchtung, dass zwischen dem Auslaufen des Förderprogramms und dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine Lücke entsteht. Catharina Vögele geht von einer Lücke von rund sechs Monaten aus. „Wir wollen unsere Kolleginnen aber auf jeden Fall halten.“