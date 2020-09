Sportlerehrung Leonberg Auf der Zielgeraden abgefangen

Langfristige Planungen

Die Planungen beginnen in der Regel rund ein halbes Jahr vor dem Ehrungsabend. In einer ersten Zusammenkunft der Beteiligten werden mögliche Programmpunkte gesichtet. Welche Themen bieten sich für die Veranstaltung an, welche Künstler oder Akrobaten passen in diesen Rahmen und welche Sportart, die in Leonberg oder dem Altkreis betrieben wird, soll und kann auf der Bühne der Stadthalle demonstriert werden?