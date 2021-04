Sportfliegerclub Malmsheim Sie leben den Traum vom Fliegen

Renningen - Die grenzenlose Freiheit über den Wolken hat Reinhard Mey schon in den 1970er Jahren eindrücklich besungen. Florian Eckert und Vincent Schmidtchen wissen genau, was den deutsche Liedermacher an diesem Motiv so bewegt hat. Die beiden 18-jährigen Schüler haben kürzlich den „Luftfahrzeugführer Segelflug“ im Sportfliegerclub Malmsheim (SFC), ehemals Leonberg, gemacht. Mit dem Segelflugschein dürfen sich die beiden Amateurpiloten alleine im Sportflugzeug in die Lüfte erheben – vorausgesetzt, Wetter und Thermik spielen mit. Das können die beiden beurteilen, denn umfassende Kenntnisse in Meteorologie, Thermik oder Flugtechnik gehören dazu, wenn man den Flugschein in Händen halten will.