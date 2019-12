Sport und Kultur in Korntal-Münchingen Der Gemeinderat enttäuscht die Sportler

„Wir haben keinen Zeitdruck“

Die bisher favorisierte Lösung sieht vor, die Buddenberghalle auf dem Schulareal durch eine neue Dreifeldhalle zu ersetzen, in der der gesamte Schulsport wie auch Kultur stattfindet, und die Dreifeldhalle am Freizeitbad zu sanieren. Das decke laut der Stadtverwaltung den ermittelten Bedarf, außerdem könne die Buddenberghalle so lange in Betrieb bleiben, bis der Neubau steht. Die frei werdende Fläche, sagte der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos), könne „multifunktional“ genutzt werden, etwa als Parkplatz. Die Kosten betragen 18,7 Millionen Euro.