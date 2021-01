Sport-Momente im Altkreis Weltklasse-Buschreiter zieht es zum Seehaus

Martin Setter heute. Foto: nam

ADAC verkauft an Martin Seitter

Die beiden Söhne wuchsen im Seehaus auf, so auch die sechs Enkelkinder. Fünf Buben – darunter die Zwillinge Martin und Otto – sowie zwei Mädchen. Der Älteste von ihnen, Oskar, war bis in die 1980er Jahre Reitlehrer beim RFV Leonberg und bereits Mitorganisator der Turnierserie, die ursprünglich in der Altstadt ihre Anfänge fand. Martin Seitter entschied sich für die Landwirtschaft, machte eine Zusatzausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister im Bereich Zucht und Haltung und hatte zeitweise bis zu 80 Pferde im Seehaus-Stall.

1972 verkauften die Schachenmayr-Erben das Seehaus an den ADAC, der das Solitude-Rennen wieder beleben wollte, was letztendlich scheiterte. Der Pachtvertrag mit den Seitters blieb bestehen – bis 1984, als der Automobil-Club das Anwesen wieder verkaufte und in Martin Seitter einen neuen Besitzer fand.

Die Seehaus-Military hatte ihre Höhepunkte 1994/95. Da fand die Veranstaltung allerdings die letzten Male statt. Mit Geländeprüfungen der leichten und mittelschweren Klasse. Dann wurde es immer schwerer Sponsoren zu finden. „Und wir bekamen Probleme mit dem Umweltschutz, durften die Autos nicht mehr auf den Wiesen parken“, erinnert sich Seitter, der nach dem Kauf des Seehauses immer stärkere gesundheitliche Probleme bekam. „Ich habe mich finanziell übernommen.“ 2003 ging das Seehaus an den Ulmer Ratiopharm-Erben und Sozialpädagogen Tobias Merckle, der dort seitdem das Projekt für straffällige Jugendliche leitet.

Der vierfache Vater Martin Seitter erwarb aus dem Erlös eine Reitanlage in Vaihingen-Enz, kam dort aber auch nicht auf die Beine, verkaufte erneut und begab sich in eine Klinik. Seit acht Jahren lebt er auf der Schwäbischen Alb in Nellingen bei Merklingen, gibt dort im Reitverein noch Vielseitigkeitslehrgänge. „Seitdem geht es mir wieder gut“, sagt der Pensionär, der mit sich mittlerweile im Reinen ist und in der Zwischenzeit ohne Gram zum Glems­eck kommen kann. Dann erinnert er sich nur zu gerne an die schöne Zeit der Seehaus-Military.