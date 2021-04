Sport-Momente im Altkreis Leonberg Ein bleibender Punkt auf der Squash-Landkarte

Renningen - In den 1990er-Jahren hat der Squash-Sport in Deutschland eine Boom-Zeit erlebt: Gab es 1975 noch etwa 20 Squash-Center im Land, waren es 1990 schon knapp 1000. Auch in Renningen hatte der Sport, der Mitte des 19. Jahrhunderts in England entstand und in den 1930er-Jahren nach Deutschland hinüberschwappte, damals im Renninger Squash-Club eine feste Fangemeinde. Etwa 30 Jugendliche und 35 aktive Spieler gingen dem Rückschlagsport in der Rankbachgemeinde nach.