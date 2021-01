Sport-Momente im Altkreis Das Sahnehäubchen: Sieg gegen die Kickers

Sean Dundee mit Spielleiter Manfred Zimmermann (†/links). Foto: Andreas Gorr

Doch nicht nur mit den Stuttgarter Kickers – bei der 2:4-Niederlage in der Saison 1995/96 in Degerloch schoss Broß beide Tore für die TSF – lieferten sich die Ditzinger hochkarätige Regionalliga-Duelle. „Auch bei den Frühschoppen-Derbys am Sonntagvormittag gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg war die Bude voll“, weiß Broß noch gut. Zudem sorgten die Partien gegen die Offenbacher Kickers, Darmstadt 98, den SSV Reutlingen und den SSV Ulm für vierstellige Zuschauerzahlen in der Lehmgrube.

„Mit Ulm haben wir uns auch im WFV- Pokal einige Male duelliert, zweimal haben wir im Finale verloren“, erzählt Andreas Broß. Richtig sauer sei Eberhard Ruf geworden, als die TSF sogar einmal gegen die zweite Mannschaft des SSV aus der Landesliga verloren. Dafür holten die TSF 1993 den WFV-Pokal durch einen 3:2-Sieg im Finale gegen die SV Böblingen an die Lehmgrube. Der Lohn war die Qualifikation für den DFB-Pokal: Nach einem Freilos in der ersten Runde empfingen die Ditzinger in der zweiten Runde den FC Hansa Rostock und unterlagen vor 2500 Zuschauern mit 0:2, wobei der zweite Treffer erst in der Schlussminute fiel.

Hohe Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Für das Ende der goldenen TSF-Jahre war nach Meinung von Andreas Broß vor allem die Erhöhung der Versicherungsbeiträge für Fußballer um gut 600 Prozent in der Berufsgenossenschaft mit verantwortlich. „Das hat den Verein finanziell überfordert“, sagt er. Als die Regionalliga zweigeteilt worden sei, seien die Vereinsstrukturen nicht parallel mitgewachsen. „Man hat es damals mit Gewalt versucht und sich mit der Verpflichtung von auswärtigen Spielern übernommen“, sagt Andreas Broß, der den Verein 1996 in Richtung 1. FC Kaiserslautern verließ, jedoch schon im Januar 1997 und nochmals 2002 – nach einem zweijährigen Intermezzo beim SV Sandhausen – wieder zurückkehrte. Doch an die goldenen 1990er-Jahre konnten die TSF Ditzingen nie mehr anknüpfen.