Sport im Kreis Ludwigsburg Große Vereine bangen um die Existenz

Wie lange hält die Solidarität?

Viele Vereine haben ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Beiträge weiterhin zu zahlen, auch wenn sie derzeit keine Möglichkeiten haben, Angebote zu nutzen. Eine Austrittswelle gibt es bislang jedenfalls nicht. Die meisten Vorstände gehen davon aus, dass die „normalen“ Mitglieder ihnen die Treue halten werden. Rechtlich gibt es für sie ohnehin keine Grundlage, die Beiträge zurückzufordern.

Bei Kursangeboten und Verträgen mit Fitnessstudios ist das anders. Jan Bodmer, Geschäftsführer beim TSV Bietigheim hat Zweifel, ob die Sportler, die das vereinseigene Fitnessstudio „SportQuadrat“ nutzen, ewig Geduld haben. Im April habe es nur wenige Beschwerden gegeben, „die Frage ist halt, zahlen die Leute auch noch im dritten Monat ohne Trainingsmöglichkeit?“ Dass zum Beispiel Frisöre wieder öffnen dürfen, Sporteinrichtungen aber nach wie vor komplett geschlossen bleiben müssen, kann Bodmer nicht verstehen. Der TSV erarbeitet trotzdem vorsorglich Hygieneregeln und Pläne für die Zeit, wenn auch die Sportstätten langsam wieder zum Leben erwachen dürfen. Zudem gibt es augenscheinlich Ungereimtheiten: Am Schloss Monrepos sind die Golf-Greens gesperrt, die Reiter freilich satteln hoch zu Ross ihre Dressur-Pferde.

Die mitgliederstarken Clubs im Kreis beklagen unisono, dass der Sport in den bisherigen Überlegungen der Landespolitik und auch auf kommunaler Ebene überhaupt keine Beachtung gefunden habe. „Für alles mögliche gibt es Rettungsschirme, aber der Sport wird links liegen gelassen“, sagt Ralph Schanz. Er argumentiert, dass gerade die großen Vereine wichtige gesellschaftliche Aufgaben – über den Sport hinaus – wie Betreuung, Ausbildung, Gesundheitsvorsorge, Integration und Inklusion wahrnehmen würden.

Ludwigsburg zahlt größere Fördersumme aus

Dass das nicht verloren geht, dafür will Oberbürgermeister Matthias Knecht kämpfen. Auch er hat zur Solidarität der Mitglieder aufgerufen. „Für mich ist es ein ganz zentrales Anliegen, dass die Vereine möglichst wenig leiden“, sagt der ehemalige erste Vorsitzende des MTV. Dass die Stadt sie aber nicht in dem Maße unterstützen kann, wie vor der Krise, weiß Knecht auch. Kurzfristig greift die Stadt den Clubs unter die Arme, indem sie ihnen die Hälfte des Betrags, der jedem einzelnen Verein aus der Grundförderung zusteht, auszahlt. Normalerweise erhalten die Vereine die Gelder in mehreren Tranchen über das Jahr verteilt. Wie viel vom Rest des Geldes, mit dem die Vereine eigentlich rechnen durften, auch bei ihnen landet, darüber entscheidet der Gemeinderat, wenn er über den Haushalt neu verhandelt. Knecht verweist dabei auch auf Gewerbesteuern in Millionenhöhe, mit denen man geplant hatte, die nun aber wegfallen werden. „Wenn dieses Geld nicht so fließt wie geplant, werden das am Ende alle merken“, sagt MTV-Geschäftsführer Ralph Schanz zur Förderung, „Nicht nur die Großen, auch die Kleinen.“