Sport im Freien Trimm-dich-Pfade feiern ein Revival

Die jährlichen Unterhalts- und Betriebskosten – für Personal, regelmäßige Baumkontrollen, Totholzbeseitigung, Wegesicherung- und Instandhaltung sowie Gerätewartung – werden im Haushaltsplanentwurf 2023 mit jährlich 15 000 Euro beziffert. Für Sebastian Werbke, Fraktionsmitglied der Grünen, sind Trimm-dich-Pfade keineswegs aus der Zeit gefallen. „In meinen Augen ist es sinnvoll, ein Angebot zu schaffen, bei dem man kostenlos im Wald Sport treiben kann, und man könnte sogar umgestürzte Bäume als Hindernis nutzen.“ Die Mehrheit der Räte gab schließlich grünes Licht für das Projekt.

Rutesheim Für den Rutesheimer Ersten Beigeordneten Martin Killinger gibt es gar keine Diskussionen. „Dinge, die gut sind und genutzt werden, halten wir in einem guten Zustand.“ Im städtischen Wald wird der Trimm-dich-Pfad vom Revierförster und von den Forstwirten beziehungsweise Waldarbeitern der Stadt Rutesheim betreut. 2016 bekam der Parcours eine Rundum-Erneuerung. Kostenfaktor: etwa 30 000 Euro.

Eröffnet worden war der 2,2 Kilometer lange Waldsportpfad im Stockhau am 17. November 1973. Die 20 Stationen sind mit Hinweistafeln gekennzeichnet und in verschiedenen Größen auf Erwachsene, Jugendliche und Kinder abgestimmt. Er verläuft vom Wasserhochbehälter Stockhau Richtung Schützenhaus, dann weiter durch den Wald Richtung Autobahn, an der Grafenhütte vorbei durch den Hochseilgarten zum Wasserhochbehälter Stockhau zurück. „Er wird nach wie vor sehr gut von der Bevölkerung angenommen“, weiß Killinger. Während der Coronazeit, als die Sporthallen geschlossen waren, nutzten beispielsweise auch die Turner der WTG Heckengäu das Geräte-Angebot im Rutesheimer Wald.

Heimsheim Auch Heimsheim feiert ein Trimm-dich-Pfad-Revival. Am Donnerstag wurde der 2,8 Kilometer lange Rundkurs mit acht Stationen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Regina Siedentopf, Übungsleiterin bei TSV Heimsheim, hatte sich vor einiger Zeit an die städtische SPD-Fraktion gewandt, mit dem Wunsch nach solch einem Angebot. Nicht nur beim Fraktionsvorsitzenden Rolf Vetter, gleichzeitig Vorsitzender des TSV Heimsheim, stieß dieser Wunsch auf offene Ohren. Die Abstimmung im städtischen Gremium erfolgte einstimmig, im aktuellen Haushalt wurden 10 000 Euro eingestellt.

„Am Ende wurde es ein bissle teurer, und der Verein hat sich bereit erklärt, die Kosten der neuen Bildtafeln zu übernehmen“, sagt Rolf Vetter. Einen Anteil an diesem Projekt hat auch die Stadt Weil der Stadt, denn der Pfad verläuft auch auf deren Gemarkung. Der Parkplatz befindet sich an der Straße in Richtung Malmsheim auf der rechten Seite, in der Nähe des Heimsheimer Schützenhauses. „Dort im Wald gab es schon zweierlei Laufstrecken, die hat man jetzt zu einem Trimm-dich-Pfad erweitert“, so Vetter.

Weil der Stadt Weil der Stadt selbst hat bereits seit mehreren Jahren einen Trimm-dich-Pfad, der sich in eine kleine und in eine große Runde, die bis nach Merklingen führt, aufteilt. Der Startpunkt ist auf dem Parkplatz, der von der Max-Caspar-Straße abzweigt, etwa gegenüber des Johannes-Kepler-Gymnasiums.

Ditzingen Im Ditzinger Stadtgebiet gab es bis zum Jahr 2019 einen Trimm-dich-Pfad in Schöckingen. „Der Weg an sich kann bis heute und auch zukünftig benutzt werden, die Beschilderung wurde allerdings entfernt“, sagt Jens Schmukal, Pressesprecher der Stadt Ditzingen. Der Gemeinderat hatte dann beschlossen, dass der Aufwand bei der Totholzentfernung zu groß sei. „Nach Einschätzung der Versicherung suggeriert ein Trimm-dich-Pfad, dass sich jemand, also in diesem Fall die Stadt, um die Verkehrssicherheit kümmert, und im jetzigen Modell geschieht eine Begehung auf eigene Gefahr“, erklärt Schmukal. Andere Trimm-dich-Pfade seien im Ditzinger Stadtgebiet nicht vorhanden.