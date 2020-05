Sport für andere in Ditzingen „Super-Ergebnis“ des Lebenslaufs 2020

Spendenprojekte können weiterlaufen

Die 95 000 Euro Lauf- und Spendengelder, die bis dato in der Kasse sind, werden wohl noch mehr – und die sechsstellige Marke knacken, hoffen die Organisatoren. Damit ist gewährleistet, dass Projekte weiterlaufen können. Mit dem Lebenslauf-Erlös werden die Stelle eines Arztes am Stuttgarter Olgahospital und die Stelle einer Krankenschwester in der Muko-Ambulanz der Klinik Schillerhöhe in Gerlingen mitfinanziert. Sozialbetreuung der Muko-Patienten und die Betreuung des Muko-Teams auf der Schillerhöhe sind ebenso im Spendenportfolio wie die Physiotherapeuten, die sich um Muko-Patienten kümmern. Nicht nur darüber ist Thomas Becher froh – der Schutzengellauf in Donaueschingen finde in derselben Form wie der Ditzinger Lebenslauf statt. In der Glems-aue könne man sich 2021 hoffentlich wieder treffen – und der Lebenslauf anderswo solle parallel dazu stattfinden. „Warum sollen wir uns das entgehen lassen?“

Das wäre ganz im Sinne von Manfred Schröder. Er hat die Veranstaltung 1999 zusammen mit Elke Detzmeier ins Leben gerufen – und er erlebte den Lauf 2020 nicht mehr. Seine Freunde wollten am 26. April in der Glemsaue an ihn erinnern. „Das ist leider ausgefallen“, sagt Jana Maierhofer. Aber er hätte es sich genau so gewünscht, wie es dann wurde. „Wir alle sind Urgesteine des Lebenslaufes“, sagt Elke Detzmeier. „Unser Herz hängt daran.“