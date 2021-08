Spielplätze in Leonberg Kinder sind in Höfingen nur Zaungäste

Warum es auf dem Platz bei der Fontanestraße überhaupt so lange gedauert hat, bis endlich wieder Spielgeräte installiert wurden – bei der Stadt war dieser bereits in der Spielplatzkonzeption für die Jahre 2018 bis 2020 enthalten – lag zunächst in einem zu teuren Ausschreibungsergebnis begründet. Somit verzögerte sich das Projekt „Neukonzeption“, das ohnehin seine Zeit braucht. Nur einzelne Teile zu ersetzen habe sich nicht mehr gelohnt, da bereits zu viele Geräte marode waren.





Pädagogisch wertvolle Geräte

Auch auf dem Höfinger Spielplatz bei der Rubensstraße musste die Stadt handeln, weil der Tüv die beliebte Lokomotive und die Rutsche bemängelt hatte. „Im nächsten Frühjahr wird dort wieder etwas pädagogisch wertvolles aufgebaut, was, das entscheidet noch eine Spielplatz-Kommission“, verspricht der Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner. Ganz so exklusiv wie die Wasserspiele wird es aber nicht werden.



Das Problem der nicht intakten Spielplätze in Leonberg und in den Teilorten ist nicht neu. Schon im vergangenen Corona-Sommer hatten Eltern darauf hingewiesen, dass auch in Leonbergs Tiroler Straße und in der Warmbronner Regenbogenstraße Spielgeräte abgebaut wurden. „Die beiden Plätze sind mittlerweile auch saniert“, sagt Klaus Brenner. In Leonberg gibt es insgesamt 42 öffentliche Spielplätze, darunter große Anlagen wie in Gebersheim, aber auch kleinere mit einigen wenigen Geräten. Dazu sind weitere in Planung, etwa wenn ein Neubaugebiet entsteht wie auf dem alten TSG-Gelände oder auf dem Layher-Areal. Alle zehn bis 15 Jahre steht eine Erneuerung an.

Gemeinderat billigt mehr Geld

Die erste Spielplatzkonzeption wurde im Jahr 2014 vom Gemeinderat beschlossen, um besser planen und haushalten zu können. Diese legte für die Jahre 2015 bis 2017 fest, welche Anlagen erneuert oder neu angelegt werden und wie hoch der Kostenrahmen ist.

2017 wurde die Spielplatzkonzeption für die Jahre 2018 bis 2020 fortgeschrieben. Damals lag der jährliche Rahmen bei 250 000 Euro. Im August 2020 billigte der Gemeinderat die zweite Fortschreibung und jährliche Ausgaben von mittlerweile 395 000 Euro. Begründet wurden die Mehrkosten mit der allgemeinen Preissteigerung im Bau- und Landschaftsbaugewerbe.