Spielplätze in Leonberg Goethestraße bekommt Piratenschiff

Leonberg - Stünde da nicht ein Schild mit der Aufschrift „Spielplatz“ und allem, was hier untersagt ist, würde niemand auf die Idee kommen, dass das Gelände an der Ecke Anette-Kolb-Straße mit der Goethestraße in Leonberg als Verweilort für Kinder gedacht ist. Halt! Es gibt hier noch zwei verwaiste bunte Wipp-Figuren und eine Sandgrube. Also ist es doch ein Spielplatz?