Spielplätze in Leonberg 1,5 Millionen Euro für Spiel und Spaß

Zehn Spielplätze stehen nun in den kommenden drei Jahren an. „Nachdem in den letzten Jahren hauptsächlich größere Stadtteilspielplätze erneuert wurden, soll in den nächsten Jahren der Schwerpunkt zunehmend auf mittelgroßen Spielplätzen liegen“, heißt es in der Drucksache. Zwei weitere – Pfad III in Höfingen (Fontanestraße) und Tiroler Straße – wurden mit dem Gesamtpaket verabschiedet, sie sollen noch in diesem Herbst umgesetzt werden. Der Jugendausschuss Leonberg hat hierbei beantragt, die besonderen Belange der Inklusion zu berücksichtigen.