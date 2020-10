Spielbetrieb in den Verbänden Die Verfahrensweise ist uneinheitlich

Der Trainer der Oberliga-Volleyballerinnen der TSF Ditzingen, Lothar Benz, sieht diese Regelung mit zwei Augen: Es ist schön, dass noch einmal gespielt werden kann. Andererseits muss man fragen: „Was ist am Montag anders als am Wochenende?“ Für die Partie gegen die TG Biberach (Samstag, 14 Uhr) überlässt er die Entscheidung seinen Spielerinnen. Von Biberacher Seite hat er jedoch schon gehört, dass die Mannschaft eher dazu tendiert, nicht in eine Region zu fahren, in der der Inzidenzwert über 50 liegt. Für den Landkreis Ludwigsburg wurde gestern ein Wert von 125,8 gemeldet.