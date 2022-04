Anzahl der Spuren reduziert

Der Stau war laut der Polizei damit zu erklären, dass die dreispurige Autobahn bei Pforzheim auf zwei Spuren verengt und der Verkehr dann in Pforzheim selbst auf eine Spur reduziert wurde. Gleichwohl, so die Polizei in einer Zwischenbilanz, sei das Verkehrsaufkommen am Samstag auch ohne Ausflugswetter deutlich höher als am Sonntag gewesen, was sich vor allem auf die Enzkreis-Kommunen auswirkte, durch welche die Umleitung führte. Mehr Unfälle wurden nicht registriert.