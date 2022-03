Ein wildgewordener Zuchtbulle hat am Samstagmorgen die Autobahn 81 Richtung Singen für einige Zeit lahm gelegt. Wie die Polizei berichtet, tobte der Bulle gegen 10.20 Uhr so in seinem Anhänger, dass dieser auf Höhe von Hildrizhausen umkippte. Das Tier nutze die Chance, befreite sich aus dem Transporter und rannte auf die Autobahn.