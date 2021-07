Weissach - Unter dem Motto „Laufen und helfen“ hat die Grundschule Flacht einen Spendenlauf zugunsten ihrer Partnerschule in Bo in Sierra Leone auf die Beine gestellt. Die Partnerschaft nahm ihren Anfang 2019. Die Schule möchte den Kindern einen weiten Blick in die Welt ermöglichen. Anfang Juli erhielten die Schüler in Flacht Einblicke in das Land und das Leben der Kinder ihrer Partnerschule in dem westafrikanischen Staat.